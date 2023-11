Quase mil queixas por ano por importunação sexual

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroUm encostão, um toque, um convite brejeiro: ‘Ó borracho, queres por cima ou queres por baixo?’ Mais ninguém ouviu. Não há provas, não há marcas. Mas é crime, se não for consentido.

Nova agência de migrações com quase 700 mil processos em mãos até final de 2024
Um total de 347 mil processos pendentes de imigrantes e cerca de 340 mil renovações de vistos a decidir até ao final de 2024 são a prioridade da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

