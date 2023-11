Quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveis

“(…) Num serviço em que haja 20 médicos que façam trabalho extraordinário, se 50% desses médicos colocarem a minuta , a repercussão que vamos ter nas equipas tem a ver com o número de horas extraordinárias a que estes médicos estão vinculados. Se eles só fizerem seis ou 12 por semana tem um impacto, se fizerem 24 horas extraordinárias por semana tem outro”, salientou Susana Costa.

Segundo os dados dos “Médicos em Luta”, Garcia de Orta (Almada), Amadora — Sintra, Aveiro, Barcelos, Barreiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Caldas da Rainha e Torres Vedras, Coimbra, Leiria, Covilhã, Évora, Famalicão e Santo Tirso, Faro, Figueira da Foz, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Guarda, Leiria, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Santa Maria (Lisboa), São Francisco Xavier (Lisboa), Beatriz Ângelo — Loures, Matosinhos, Penafiel, Portalegre e...

Também 25 de 55 agrupamentos de centros de saúde (ACES) estão a sentir os efeitos do protesto às horas extraordinárias. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) revelou hoje que médicos e Governo não chegaram a acordo sobre os aumentos salariais, mas consolidaram os avanços negociais em outras matérias, como férias e tempo de trabalho no serviço de urgência.

As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

:

OBSERVADORPT: Quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveisO Sindicato Independente dos Médicos (SIM) revelou esta quarta-feira que médicos e Governo não chegaram a acordo sobre os aumentos salariais, mas consolidaram os avanços negociais em outras matérias.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Quase 40 hospitais do País com cerca de 90% dos serviços indisponíveisEm causa está a falta de médicos para assegurar as escalas.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveisContabilizados 19 serviços em que 100% dos médicos pediram escusa. Também 25 de 55 agrupamentos de centros de saúde estão a sentir os efeitos do protesto às horas extraordinárias.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Idoso agredido a murro em roubo de 90 eurosSuspeito fugiu com a ajuda de um c&250;mplice que o esperava junto a uma viatura.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Homem agredido a murro em roubo de 90 eurosSuspeito fugiu com a ajuda de um cúmplice que o esperava junto a uma viatura.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 90% dos casos de AVC poderiam ser evitadosA Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral alertou que o número global de mortes por AVC isquémico pode aumentar para 4,9 milhões até 2030

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »