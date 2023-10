Quase 17% dos juízes estão em risco elevado de burnout

, com consequências como stress, dificuldade em dormir e sintomas depressivos, revela um estudo divulgado esta sexta-feira que recomenda mudanças na gestão dos tribunais e na avaliação dos magistrados.

Entre as principais conclusões do estudo, apresentado esta sexta-feirano encontro nacional do Conselho Superior da Magistratura, na Covilhã, está a identificação deuma média na qual pesam sobretudo os níveis detetados nos magistrados dos tribunais judiciais, já que na área administrativa e fiscal o risco elevado não ultrapassa os 10%.

— 65,8% dos juízes consideram-no muito stressante — mas processos volumosos, cumprimento de prazos e falta de apoio para conciliar a vida profissional e pessoal também são fatores de stress relevantes.“uma carga de trabalho completamente desproporcionada” e o peso de lidar com a vida de terceiros headtopics.com

A saúde mental, referem alguns, não é preocupação dos tribunais nem dos seus presidentes; há quem admita acompanhamento médico constante, mas recuse pedir baixa médica; há quem reconheça vergonha em admitir que tem um problema e há quem reconheça problemas de saúde mental nos colegas, com impactos na qualidade do trabalho desenvolvido, mas entenda que a intervenção cabe a uma inspeção e não aos colegas de...

Entendem ainda que deve haver “melhor comunicação entre entidades governamentais e judiciais” e “maior eficiência na gestão de recursos humanos”., a criação de um gabinete de saúde ocupacional no âmbito da medicina do trabalho e formação em competências como gestão de stress. headtopics.com

