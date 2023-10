Quase 17% dos juízes estão em risco elevado de burnout

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade., dificuldade em dormir e sintomas depressivos, revela um estudo divulgado esta sexta-feira que recomenda mudanças na gestão dos tribunais e na avaliação dos magistrados.

Entre as principais conclusões do estudo, apresentado esta sexta-feira no encontro nacional do Conselho Superior da Magistratura, na Covilhã, está a identificação deEm média, osreferindo, nas entrevistas citadas no estudo, impactos na vida pessoal, levando muitas vezes trabalho para casa, que se prolonga pelo fim de semana e afeta a conciliação com a vida familiar.

com o objetivo de “aumentar a eficiência e eficácia e redefinir competências e meios”, assim como a “revisão do modelo de avaliação do desempenho profissional e ação disciplinar”. Entendem ainda que deve haver “melhor comunicação entre entidades governamentais e judiciais” e “maior eficiência na gestão de recursos humanos”. headtopics.com

O estudo sugere ainda uma “avaliação regular das condições de trabalho” dos juízes, a criação de um gabinete de saúde ocupacional no âmbito da medicina do trabalho e formação em competências como gestão de

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Um estudo revelou que os juízes estão mais sujeitos a stress profissional do que advogados e procuradores. Recorrem mais a apoio psicológico, mas também a antidepressivos, álcool e drogas.

