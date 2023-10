Quase 17% dos juízes estão em risco elevado de 'burnout'

, com consequências como 'stress', dificuldade em dormir e sintomas depressivos, revela um estudo divulgado esta sexta-feira que recomenda mudanças na gestão dos tribunais e na avaliação dos magistrados.

Entre as principais conclusões do estudo, apresentado esta sexta-feira no encontro nacional do Conselho Superior da Magistratura, na Covilhã, está a identificação de 16,7% de juízes em risco elevado de 'burnout', uma média na qual pesam sobretudo os níveis detetados nos magistrados dos tribunais judiciais, já que na área administrativa e fiscal o risco elevado não ultrapassa os 10%.

Trabalhar em megaprocessos é o fator que mais contribui para níveis de 'stress' funcional muito elevados -- 65,8% dos juízes consideram-no muito stressante -- mas processos volumosos, cumprimento de prazos e falta de apoio para conciliar a vida profissional e pessoal também são fatores de stress relevantes.

Há também quem admita que apenas aguentará um ritmo elevado de trabalho até atingir determinado índice remuneratório, abrandando a partir daí.

Entendem ainda que deve haver"melhor comunicação entre entidades governamentais e judiciais" e"maior eficiência na gestão de recursos humanos".

