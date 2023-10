Quase 17% dos juízes em risco elevado de 'burnout', associação pede ações à magistratura

Estudo do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra inquiriu 684 juízes de um universo de 2.043 no país, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Em média, os juízes dizem trabalhar 46 horas por semana, mas em algumas áreas superam as 50, referindo, nas entrevistas citadas no estudo, impactos na vida pessoal, levando muitas vezes trabalho para casa, que se prolonga pelo fim de semana e afeta a conciliação com a vida familiar.

Há também quem admita que apenas aguentará um ritmo elevado de trabalho até atingir determinado índice remuneratório, abrandando a partir daí. Entendem ainda que deve haver “melhor comunicação entre entidades governamentais e judiciais” e “maior eficiência na gestão de recursos humanos”. headtopics.com

“Quem é que agora tem que olhar para essa luz amarela intermitente com muita atenção? Os conselhos superiores de magistratura.

Para Manuel Soares, “uma melhor gestão dos fluxos processuais e dos recursos humanos é vital”, sublinhando as conclusões que revelam que há juízes a desempenhar atos que não são da sua competência, acrescentando stress e horas de trabalho, mas sobretudo o peso de “trabalhar para as estatísticas de produtividade”. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Renascenca »

Quase 17% dos juízes estão em risco elevado de 'burnout'Em média, juízes trabalham 46 horas por semana. Consulte Mais informação ⮕

Quase 17% dos juízes em risco de 'burnout', associação pede ações à magistraturaEstudo do Observat&243;rio Permanente da Justi&231;a do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra inquiriu 684 ju&237;zes de um universo de 2.043 no pa&237;s, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Consulte Mais informação ⮕

Quase 17% dos juízes estão em risco elevado de ‘burnout’Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moçambique. Comissão Nacional de Eleições anuncia resultados das eleições autárquicasAs sextas elei&231;&245;es aut&225;rquicas em Mo&231;ambique decorreram em 65 munic&237;pios do pa&237;s, incluindo 12 novas autarquias. Consulte Mais informação ⮕

Ataque de Israel mata família de jornalista da Al JazeeraSegundo a Al Jazeera, o jornalista recebeu a not&237;cia enquanto ainda estava em direto. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00h00 e as 11h30 no Norte e Centro devido ao mau tempoN&227;o h&225; registo de v&237;timas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕