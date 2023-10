Quando os outros cantam Gilberto Gil | Antena 1

A poucos dias de um reencontro seu com os palcos portugueses, em concertos () que terão lugar no Coliseu dos Recreios (Lisboa) nos próximos dias 30 e 31 e, depois, no Coliseu do Porto no dia 2 de novembro, o “Gira Discos” propõe esta semana um reencontro com as suas canções, sugerindo um ângulo de abordagem que reflete sobre o modo como, desde muito cedo, a sua música chegou a muitas outras vozes.

Neste episódio do “Gira Discos” reencontramos Gilberto Gil através de versões de canções suas que outros criaram, assim como contribuições autorais que ele mesmo assinou para outros artistas.

