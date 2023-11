Quando o romantismo é uma forma de resistência

Tudo isto parece obedecer a uma lógica narrativa bem conhecida. O certo é que o café não será um espaço de transição na construção narrativa do filme, mas o seu núcleo cenográfico. Porquê? Por uma razão que está condensada no próprio título: depois de comprar um número razoável de folhas para sustentar a sua decisão, Jonas instala-se a uma mesa para escrever a Léa.

Que escreve ele? Uma carta? Uma longa confissão? Em boa verdade, não sabemos.

As palavras de Bonnell na entrevista citada voltam a ser esclarecedoras, quando diz que lhe parece importante encontrar uma espécie de"gesto original" capaz de revalorizar o gosto da narrativa cinematográfica. Que é, então, o cinema?"Um ambiente em que temos tanto cuidado com aquilo que mostramos como com aquilo que ocultamos.

A importância dos diálogos como elementos fulcrais de todos os acontecimentos faz ainda lembrar a referência tutelar de Eric Rohmer (1920-2010), mesmo não esquecendo a complexidade e as muitas singularidades da obra do autor de(1969).

Extremamente popular hoje no Japão, o kendo inspira-se nos antigos samurais e tem também cada vez mais adeptos em Portugal. No Clube de Kendo de Lisboa, os treinos contam desde o início deste ano com o diplomata Makoto Ota, que se mantém em forma enquanto promove a cultura do seu país.

