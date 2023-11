Quando amor ao kendo une portugueses e o embaixador japonês

"Pôs-nos completamente à vontade desde o primeiro momento. Disse que aqui não era um embaixador, era um de nós", conta Luísa Lourenço, secretária-geral do Clube de Kendo Lisboa e instrutora. Miguel Godinho, Team Leader e também instrutor, elogia igualmente o entusiasmo do diplomata por poder treinar com portugueses.

Finalmente todos equipados. Portugueses e japoneses, no plural, pois há, além do chefe de missão, um outro elemento da embaixada que vem treinar. Ao fim de vários meses de treinos conjuntos, Makoto Ota não esconde a satisfação por esta interação com os portugueses:"Acima de tudo, sinto o seu entusiasmo pelo kendo.

Seja pelos filmes ou séries de TV sobre artes marciais, artigos em revistas da especialidade, também ações de divulgação em eventos como a Festa do Japão em Lisboa e o Iberanime no Porto, o kendo tem conquistado praticantes nos últimos anos, e por todo o país.

Para o diplomata japonês, o kendo, como outras artes marciais como o judo e o karaté, são uma forma de a cultura japonesa se dar a conhecer ao mundo."Na língua japonesa,"artes marciais" traduzem-se por bu-do, em que bu significa"marciais" e do significa"caminho". Uma das características da cultura japonesa é colocar o objetivo no auto-aperfeiçoamento contínuo, como se fosse um caminho sem fim.

