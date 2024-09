Quad anuncia novos exercícios conjuntos para enfrentar ascensão da China

Os líderes dos Estados Unidos , Japão , Índia e Austrália anunciaram novas iniciativas para reforçar a cooperação naval no Indo-Pacífico face à ascensão da China , incluindo os primeiros exercícios conjuntos das suas guardas costeiras. O anúncio aconteceu no sábado, durante a cimeira do Diálogo de Segurança Quad rilateral, a aliança dos quatro países conhecida como Quad , que se realizou em Wilmington, no estado do Delaware, no nordeste dos Estados Unidos .

No final da cimeira, as quatro nações emitiram um comunicado conjunto no qual anunciaram uma expansão da colaboração marítima que tinha sido anunciada pela primeira vez na cimeira Quad no Japão há dois anos, coincidindo com a reunião do G7

Quad Indo-Pacifico China Cooperacao Naval Estados Unidos Japão Índia Austrália

