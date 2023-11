Qatar lidera negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas

O papel do Qatar como mediador deste conflito tem gerado reações díspares entre Israel e Hamas, que deverá iniciar-se esta sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Esta “pausa humanitária” de quatro dias na Faixa de Gaza permitirá a libertação de 50 reféns detidos pelos Hamas em troca de 150 prisioneiros palestinianos que estão em prisões de Israel, assim como a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Desde o dia 7 de outubro, data em que o Hamas lançou um ataque a Israel a partir de Gaza que matou cerca de 1200 pessoas e fez 200 reféns, que se deu um escalar do conflito. Como resposta, Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza, provocando 13 mil mortos à data de hoje, segundo as autoridades controladas pelo Hamas. A comunidade internacional tem feito pressão para que haja uma negociação sobre a libertação dos reféns e o cessar fogo. Um papel que tem dado relevância ao Qatar, que tem liderado as conversações. Mas porquê este país do Golfo Pérsico?Ao longo das últimas décadas, o Qatar tem conquistado o título de mediador mais influente do Médio Orient





