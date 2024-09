Putin Rejeita Reuniões da ONU e Define Linhas Vermelhas Mais Rígidas sobre Armas Atómicas

Putin não participou nas reuniões das Nações Unidas, pois não quer ir parar à cadeia, mas, a partir de Moscovo, respondeu às propostas de Zelensky e voltou a traçar linhas vermelhas ainda mais rígidas. A partir de agora, ele pode empregar bombas atómicas, sejam os adversários potências atómicas ou não atómicas.

