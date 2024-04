Putin nomeia novo comandante da Frota do Mar Negro

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou o vice-almirante Sergei Pinchuk como novo comandante da Frota do Mar Negro após o afundamento de vários navios russos pelas forças ucranianas. O ministro da tutela, Sergei Shoigu, anunciou a nomeação durante uma reunião com altos funcionários das Forças Armadas.

Além disso, confirmou que o comandante da Frota do Norte, Alexandr Moiseyev, foi nomeado chefe da Marinha russa, notícia anunciada no mês passado.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pentágono quer frota de caças pilotados pela Inteligência ArtificialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Navios russos da Frota do Pacífico chegam ao porto iraniano de Chabahar para exercícios navais conjuntosNavios russos da Frota do Pacífico chegaram, esta segunda-feira, ao porto iraniano de Chabahar para participar em exercícios navais conjuntos com o Irão e a China, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. A força naval russa é liderada pelo cruzador de mísseis “Variag”, navio-almirante da Frota do Pacífico, acompanhado pela fragata antissubmarino “Marshal Shaposhnikov”. Participarão nos exercícios como observadores. A chegada dos navios ao porto iraniano coincidiu com notícias publicadas na imprensa russa sobre a demissão do comandante-chefe da Marinha, almirante Nikolai Yevmov, na sequência do afundamento de vários navios por ‘drones’ navais (aparelhos não tripulados) ucranianos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

UE é 'mais importante do que nunca' em 'momento negro' do mundo, diz GuterresApelando para o papel importante da Europa, Guterres defende que o momento que se vive precisa de ações urgentes. O cessar-fogo imediato foi um pedido fortemente enfatizado.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Guterres destaca importância da Europa no atual 'momento negro' do mundoO secretário-geral das Nações Unidas defendeu que a União Europeia tem um papel fundamental face ao 'momento particularmente negro' pelo que o mundo está a passar. António Guterres reforça o apelo a Israel para um cessar-fogo imediato.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

UE é “mais importante do que nunca” em “momento negro” do mundoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Trabalhista Gething vai ser o primeiro chefe de governo negro do País de GalesMinistro da Economia do governo descentralizado britânico foi eleito líder do Partido Trabalhista Galês. Na próxima semana será nomeado primeiro-ministro do território que faz parte do Reino Unido.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »