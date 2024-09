Putin ameaça usar armas nucleares se Rússia for atacada por país com apoio nuclear

Numa mudança de retórica após novos apelos da Ucrânia para poder usar mísseis fornecidos pelos aliados, Vladimir Putin deixou um aviso ao Ocidente : a Rússia pode usar armas nucleares se for atacada e considerar como agressora qualquer potência que apoie um ataque de um país terceiro. O presidente russo intensificou o discurso para"clarificar" que Moscovo pode mesmo reconhecer como"ataque conjunto" o uso de armas convencionais.

o líder russo clarificou que as alterações da retórica nuclear surgem num contexto global que tem criado novas ameaças e riscos para o país. As armas nucleares do país são "a garantia mais importante de segurança do nosso Estado e dos seus cidadãos"Citada pela agência noticiosa AP, a versão revista do documento prevê mais pormenorizadamente as condições de uso de armas nucleares, como em caso de um forte ataque aéreo envolvendo aviões, mísseis de cruzeiro ouJá a 12 de setembro, Putin tinha advertido que uma autorização dos países ocidentais...

Rússia Putin Armas Nucleares Ucrânia Ocidente

