PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carro na Pedrulha em Coimbra

Foi numa ronda policial que os agentes da PSP estranharam o odor intenso a haxixe que vinha do interior de uma viatura, que estava estacionada junto a um prédio em construção, no bairro da Pedrulha, em Coimbra, onde estavam os três amigos.

Os polícias abordaram os suspeitos e efetuaram uma revista de segurança, na qual acabaram por apreender no interior do carro e com os suspeitos cerca de 500 doses de droga variada e dinheiro. O grupo tinha na sua posse 408 pacotes individuais de haxixe, e mais três tipos de substâncias ilícitas em quantidade menor, como cocaína, liamba, ecstasy e ainda 650 euros em dinheiro.Os factos foram remetidos ao Ministério Público, num inquérito dirigido pela PSP, em que os três suspeitos, um de trinta anos e dois com 21, foram identificados e constituídos arguidos.

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Homem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural quando foi picado.

:

CMJORNAL: PSP deteve três traficantes com 500 doses de droga num carroFactos foram remetidos ao Ministério Público.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolasOs tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Advogado que escapou a 500 multas condenado a cinco anos de prisãoTribunal da Relação reverteu decisão inicial. O advogado Jorge Coutinho da Costa foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa à condição de pagar uma multa.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: PS quer reprogramação das obras do metrobus em Coimbra para aliviar trânsitoVereador do PS quer reprogramação das obras do Metro Mondego para 'conter os inúmeros bloqueios nas acessibilidades da cidade' mas lembra que metro 'mudará toda a dinâmica de mobilidade da cidade'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de partoInvestigação quer prever quando um parto será vaginal ou de cesariana, para permitir um melhor aconselhamento médico na derradeira etapa da gravidez.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »