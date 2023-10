PSP deteve preventivamente ativistas do clima porque traziam “folhas, tintas e tarjas” e “preparavam-se para ações ilícitas”

Autoridades policiais defendem detenções prévias a potenciais protestos de ativistas climáticos. Pelo menos em duas situações, no último mês de outubro, ativistas da Greve Climática Estudantil e do movimento Climáximo acabaram detidos preventivamente, sem terem cometido qualquer delito

Uma das situações aconteceu a 11 de outubro, quando uma dezena de jovens tentou entrar na Assembleia da República para assistir à sessão plenária. Nove passaram pelo controlo policial feito à entrada e sentaram-se numa bancada do hemiciclo, mas um acabou detido e

“foi levado para uma sala isolada e obrigado a despir-se de forma humilhante”, segundo explicou então em comunicado Teresa Núncio, a porta-voz da Greve Climática Estudantil“Aplaudo e subscrevo as ações dos ativistas” num país governado por um “capitão capaz”, com uma tripulação de “notórios incompetentes” headtopics.com

"Aplaudo e subscrevo as ações dos ativistas" num país governado por um "capitão capaz", com uma tripulação de "notórios incompetentes"

"O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta"

PSP com nova unidade para segurança nos aeroportos e controlo nas fronteiras aéreasMAI diz que '[a nova unidade orgânica da PSP] está definida, está criada, está consensualizada com a direção nacional da PSP, encontra-se dependente de um despacho do Ministério das Finanças'. Consulte Mais informação ⮕

GNR detém dez pessoas com doze mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

PSP patrulha em carrinha sem janelaViatura é a única dada como operacional das cinco de que a unidade dispõe. Consulte Mais informação ⮕

PSP com nova unidade para segurança nos aeroportos e controlo nas fronteiras aéreasPSP vai ficar responsável pela vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras aeroportuárias, bem como pela gestão dos centros de instalação temporária integrados nos aeroportos. Consulte Mais informação ⮕