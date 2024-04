PSP desmantela grupo de furto de carros de gama alta

A PSP desmantelou esta quarta-feira um grupo de pessoas que de forma organizada furtava carros de gama alta através da descodificação e reprogramação das unidades eletrónicas em Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Valongo, no distrito do Porto.

Em comunicado, a PSP explicou que, no âmbito desta operação policial, foram detidos três homens, de 40, 48 e 49 anos, residentes em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, e Maia e Matosinhos, no distrito do Porto.

