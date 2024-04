PSP chamada à Embaixada de Israel em Lisboa devido a envelope suspeito

📆 03/04/2024 07:28:00

📰 Renascenca ⏱ Reading Time:

22 sec. here

16 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 61%

Publisher: 83%

Notícias Notícia

As autoridades de Taiwan disseram que 308.242 casas ficaram sem eletricidade, embora o fornecimento já tenha sido restabelecido em cerca de 70% das habitações. Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e 57 ficaram feridas, de acordo com um novo balanço, feito pelos bombeiros, do sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter que abalou a costa de Taiwan. De acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, todas as mortes ocorreram na região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha. Três das vítimas morreram e mais de 40 ficaram feridas enquanto faziam uma caminhada no trilho Taroko Dekaron, no município de Xiulin. Uma outra pessoa morreu após o veículo que conduzia ter sido atingido pela queda de pedras perto de um túnel rodoviário.

PSP, Embaixada De Israel, Lisboa, Envelope Suspeito, Taiwan, Sismo, Mortes, Feridos, Hualien, Epicentro, Trilho Taroko Dekaron, Xiulin, Queda De Pedras, Túnel Rodoviário