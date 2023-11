PSI abre no 'verde', com Galp a cair após divulgação de resultados

O PSI começou o dia no ‘verde’, mas a Galp e a Jerónimo Martins impedem uma maior valorização do índice. Europa encontra-se em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a primeira sessão da semana no ‘verde’. Às 8h30 o índice apresentava uma valorização de 0,15%, para 6221,97 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas quatro se encontram no ‘vermelho’, a impedir uma maior valorização do PSI. A liderar as perdas estão dois ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI), a Galp e a Jerónimo Martins.

Destaque para a Galp, que perde 2,11%, para 14,17 euros por ação, depois de ter apresentado os seus resultados financeiros esta manhã, ainda antes da abertura do mercado. A petrolífera lucrou 718 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 18% que no mesmo período do ano passado.No ‘verde’ encontram-se 10 cotadas, nomeadamente dois dos cinco ‘pesos pesados’: BCP e EDP. headtopics.com

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também começaram o dia em terreno positivo. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, avança cerca de 0,7%.Morreu Matthew Perry, ator da série “Friends”Inimigo Público: Medina anuncia desconto no IUC dos automóveis que ficam uma hora mais novos na madrugada de domingo

