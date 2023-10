PSD quer explicações do secretário de Estado sobre eventual aumento do IMI

O PSD pediu nesta sexta-feira a audição urgente do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o IMI, apontando contradições entre declarações de Nuno Félix e do ministro das Finanças que geram dúvidas sobre um eventual agravamento deste imposto.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro referiu a entrevista do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ao Jornal de Negócios e Antena 1, na qual disse que está prevista a revisão dos coeficientes que determinam a avaliação dos prédios urbanos, considerando que existe um"desalinhamento do VPT (Valor Patrimonial Tributário) dos imóveis face àquilo que é a realidade do mercado".

Na quinta-feira, na audição parlamentar no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024, o ministro das Finanças, Fernando Medina, assegurou que o IMI não irá aumentar no próximo ano."Não está previsto qualquer aumento de IMI no OE2024, nem nenhum que eu possa prescrever para o futuro", acrescentou o ministro. headtopics.com

"Entretanto, soubemos que o Governo atirou para as autarquias a responsabilidade destes eventuais aumentos", acrescentou. "Nós temos de esclarecer cabalmente o que está a acontecer (...) Não podemos ficar por ideias lançadas para o ar como o secretário de Estado fez, dando a entender que vai haver um aumento do IMI, e depois haver contradições entre dois membros do Governo", afirmou, justificando o pedido de audição parlamentar de Nuno Félix.

"O IMI que é pago num determinado ano resulta do valor da avaliação do ano anterior (...) Provavelmente, até dezembro não há reavaliações, mas isso não garante que em 2025 isso não possa vir a acontecer, estas questões têm de ser esclarecidas", insistiu. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Renascenca »

Frente Comum fala em 'uma das maiores' greves na função pública dos últimos anos"Continuamos a n&227;o aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milh&245;es de euros para cima de setores que j&225; s&227;o sobrefinanciados pelo Or&231;amento do Estado e se esque&231;a de quem assegura os servi&231;os p&250;blicos e do refor&231;o das fun&231;&245;es sociais do Estado. Consulte Mais informação ⮕

Manifestações de apoio aos palestinianos convocadas para esta sexta-feira em todo o mundoAs manifesta&231;&245;es coincidem com o dia sagrado para os mu&231;ulmanos, marcado pelas habituais ora&231;&245;es de sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Nova agência. Trabalhadores não policiais do SEF criticam falta de informaçãoAg&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo (AIMA), que vai suceder ao SEF nas fun&231;&245;es administrativas de emiss&227;o de documentos para estrangeiros, inicia fun&231;&245;es no domingo. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Imagens drone mostram destruição provocada pela passagem do furacão Otis no MéxicoFurac&227;o provocou inunda&231;&245;es e destruiu edif&237;cios. Consulte Mais informação ⮕

MAI garante que unidade de fronteiras e estrangeiros está a 'operar em todas valências'Extin&231;&227;o do SEF est&225; marcada para domingo, sendo as compet&234;ncias policiais transferidas para PSP, GNR e PJ, enquanto fun&231;&245;es administrativas v&227;o para Instituto de Registo e Notariado e Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo. Consulte Mais informação ⮕