PSD quer explicações do secretário de Estado Nuno Félix sobre eventual aumento do IMI

"Não está previsto qualquer aumento de IMI no OE2024, nem nenhum que eu possa prescrever para o futuro", acrescentou o ministro.

Para o deputado social-democrata,"há uma contradição" entre as declarações dos dois governantes, lamentando que"o secretário de Estado diga uma coisa e o ministro outra". "Entretanto, soubemos que o Governo atirou para as autarquias a responsabilidade destes eventuais aumentos", acrescentou.

Hugo Carneiro salientou que os portugueses"já estão esmagados pela carga fiscal e pelo custo de vida" e não precisam que o Governo"à socapa venha promover um aumento do IMI", imposto pago por todos os portugueses que sejam proprietários de habitação. headtopics.com

"Nós temos de esclarecer cabalmente o que está a acontecer (...) Não podemos ficar por ideias lançadas para o ar como o secretário de Estado fez, dando a entender que vai haver um aumento do IMI, e depois haver contradições entre dois membros do Governo", afirmou, justificando o pedido de audição parlamentar de Nuno Félix.

Hugo Carneiro considerou que as declarações do ministro das Finanças"não são completamente esclarecedoras", já que se pronunciou no âmbito do orçamento para o próximo ano. "O IMI que é pago num determinado ano resulta do valor da avaliação do ano anterior (...) Provavelmente, até dezembro não há reavaliações, mas isso não garante que em 2025 isso não possa vir a acontecer, estas questões têm de ser esclarecidas", insistiu. headtopics.com

