PSD pede audição urgente do ministro da Economia no parlamento

"O PSD vai chamar ao parlamento o ministro da Economia com a urgência possível, estando o parlamento em trabalhos orçamentais, mas com a urgência possível. E não deixaremos também de questionar o primeiro-ministro quando houver essa oportunidade", afirmou, acrescentando: "O ministro da Economia disse que hoje era um dia feliz.

Para Joaquim Miranda Sarmento, a operação de venda ao fundo alemão com as condições hoje anunciadas demonstra que "a empresa tinha problemas graves" e que a justificação do Governo para a nacionalização com os problemas de `compliance` e da acionista Isabel dos Santos não explicam os encargos desta dimensão para o Estado.

Em conferência de imprensa no Ministério da Economia, António Costa Silva disse que esta terça-feira foi assinada a venda da Efacec à Mutares e que este fundo injetará 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias, descrevendo a conclusão da operação de venda como "um dia feliz para a economia portuguesa".

