PSD diz que agora veto de Marcelo “coloca em causa qualquer tipo de alienação” da TAP

vetou o decreto do Governo para a privatização da TAP

que foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Setembro passado. Para o vice-presidente social-democrata Miguel Pinto Luz, esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa deve, neste momento, pôr “em causa qualquer tipo de alienação” da companhia aérea.

Para Pinto Luz, este veto é apenas de mais um episódio numa novela com "oito anos de ziguezagues, de incerteza, de pouca transparência, de enorme opacidade, de governação ligeira”, num processo que levou o Estado a injectar mais de 3,2 mil milhões de euros na transportadora aérea, recordou em declarações à RTP3. headtopics.com

Mas para o também vice-presidente da Câmara de Cascais, “este episódio reveste-se de particular gravidade” tendo em conta que “os pontos” que o Presidente da República sinaliza para vetar oMarcelo apontou três problemas ao decreto do executivo de António Costa, o primeiro dos quais a “incapacidade de acompanhar a TAP de uma forma clara e objectiva”, salienta Pinto Luz.

Nesse sentido, Miguel Pinto Luz recorda a privatização feita pelo Governo de Passos Coelho em 2015, e na qual o próprio participou como governante, que previa um “mecanismo de acompanhamento” para garantir o interesse estratégico. headtopics.com

“Não fica claro que tem que existir uma comissão de acompanhamento”, insiste, defendendo que tal facto, aliado à decisão de Marcelo, “coloca em causa qualquer tipo de alienação”. “O Estado não pode alienar uma companhia sem garantir que o seu papel estratégico para o país está absolutamente cristalizado e que quem vier a comprar está obrigado a cumprir esses requisitos.

