PSD acusa PS de dar 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos'

O PSD acusou esta quarta-feira o PS de ter dado 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos' ao recuar no agravamento do IUC, enquanto a IL classificou esta proposta de 'eleitoralismo puro e duro'.

OE2024: PS justifica fim do aumento do IUC por medida ser plurianual e estarem marcadas eleições antecipadas No final do prazo de apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024, na terça-feira à noite, o PS apresentou uma para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendendo que é 'uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica'. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro recordou que toda a oposição tinha criticado este aumento como 'uma injustiça contra a classe média e classes mais desfavorecidas', mas o Governo e o PS justificavam-no por razões ambientais

:

ECO_PT: Do IUC à habitação, conheça as propostas de alteração ao OEÀ direita, o foco vai para a redução de impostos, nomeadamente do IRC e IRS. A esquerda quer um travão à atualização das rendas. E num ponto há consenso: eliminação do agravamento do IUC .

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Proposta do PS para eliminar aumento do IUC para veículos anteriores a 2007O grupo parlamentar socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 ( OE2024 ), defendendo que é uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica. A proposta destaca que o veículo ligeiro ainda é a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: “Com eleições marcadas, tiveram medo e recuaram” no IUCCarlos Barbosa diz que o Partido Socialista recuou na proposta de aumento do imposto porque tem 'medo' do resultado do partido nas eleições de 10 de março do próximo ano.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Imposto Único de Circulação para viaturas anteriores a julho de 2007 será anuladoA bancada do PS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 ( OE2024 ) que anula a penalização do Imposto Único de Circulação ( IUC ) para viaturas anteriores a julho de 2007, atendendo às reivindicações de todos os partidos da oposição.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Chega quer ser o partido mais votado e busca ex-militantes do PS e do PSDO líder do Chega afirmou que o objetivo é ser o partido mais votado e revelou que busca ex-militantes do PS e do PSD para compor a bancada parlamentar. Ele também destacou a sondagem que coloca o partido com 17% das intenções de voto e mencionou que a Iniciativa Liberal não entra na conversa sobre um futuro governo à direita.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Chega quer ser o partido mais votado e busca ex-militantes do PS e do PSDO líder do Chega afirmou que o objetivo é ser o partido mais votado e revelou que busca ex-militantes do PS e do PSD para compor a bancada parlamentar. Ele também destacou a sondagem que coloca o partido com 17% das intenções de voto e mencionou que a Iniciativa Liberal não entra na conversa sobre um futuro governo à direita.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »