PS Questiona Recolhimento de Equipamentos de Internet em Escolas

O PS questionou esta sexta-feira o Ministério da Educação sobre a devolução dos equipamentos para ligação gratuita à internet por professores e alunos sem apoio social escolar, considerando a medida preocupante por comprometer as condições de trabalho dos docentes.

“Estamos preocupados com o facto de as escolas terem recebido instruções do Ministério da Educação, Ciência e Inovação para recolher os cartões SIM e os aparelhos de hotspot que foram atribuídos aos professores e à maioria dos alunos nos kits tecnológicos fornecidos durante a pandemia de Covid-19.

Os socialistas pedem assim a Fernando Alexandre que esclareça como é que “pretende garantir que os professores tenham acesso adequado à internet para preparar aulas e outras atividades fora do ambiente escolar”. A decisão foi aprovada em agosto em Conselho de Ministros, que autorizou a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a gastar até 31,5 milhões de euros com a aquisição de serviços de conectividade para o atual ano letivo.

PS Equipamentos Internet Escola Professores

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PS questiona Governo sobre devolução de equipamentos para ligação gratuita à internet por professores e alunosPartido considera que 'as escolas ainda enfrentam problemas infraestruturais' que condicionam toda a comunidade escolar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

PS questiona Governo sobre devolução de equipamentos para ligação gratuita à internetOs socialistas defendem que deve ser mantido este suporte tecnol&243;gico para os professores e assim se assegure "possam continuar a desempenhar as suas fun&231;&245;es com dignidade e efic&225;cia".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Deputado do PS questiona Comissão Europeia sobre grupo SATADeputado do PS Açores no Parlamento Europeu questionou a Comissão Europeia sobre o processo de reestruturação da SATA. O deputado perguntou ainda como é avaliado o empréstimo obrigacionista de 2022.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Portugal tem 2 meses para transpor lei da UE sobre substâncias perigosas em equipamentos eletrónicosA Comissão Europeia deu início a um processo por infração a Portugal e à Eslováquia que dá dois meses aos países para transporem a legislação sobre substâncias perigosas em equipamentos eletrónicos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

A trend do Underconsumption e o direito à reparação de equipamentosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Autoridade Aviação Civil Libanesa Proíbe Equipamentos Eletrónicos após ExplosõesA autoridade da aviação civil libanesa proibiu a introdução de equipamentos eletrónicos de receção de mensagens ('pagers') e transmissores rádio ('walkie-talkies') nos aviões, na sequência das explosões coordenadas de aparelhos daquele tipo nos últimos dias.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »