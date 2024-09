PS quer substituir IRS Jovem por investimento público em habitação, corte extra nas pensões e exclusividade dos médicos no SNS Ministra diz que ficou "perplexa" com falta de investimento na Justiça — verbas para obras foram usadas para pagar saláriosMinistra da Justiça: "Passaram cinco meses desde que entrámos no Ministério da Justiça e até agora trabalho não nos tem faltado"IL.

“Queremos um Orçamento para todos e não apenas para alguns”, diz propondo “um destino diferente para dar aos mil milhões de euros que o IRS Jovem custaria. O líder do PS fala agora na sede do partido sobre a reunião com o primeiro-ministro para tentar a viabilização do Orçamento. Pedro Nuno Santos diz que apresentou as “condições” do PS para viabilizar a proposta do Governo.

A ministra da Justiça garante que não existe qualquer conflito com a Ordem dos Advogados e que preza as “relações institucionais”.António Filipe faz agora perguntas à ministra, dizendo que apesar de Rita Júdice ter dito que não faria promessas, é assim que os deputados vão sair da audição de hoje: com múltiplas promessas para o futuro, sem resultados concretos.

A ministra diz que é necessário investigar para que se possa perceber se existe “algum padrão”, sublinhando que é necessário conhecimento científico para se combater o problema do incendiarismo. A deputada liberal dá exemplos como a legislação sobre o lóbi, sobre a perda de bens a favor do Estado, o funcionamento do Mecanismo Nacional contra a Corrupção e os objetivos de redução dos tempos médios da justiça.

A ministra diz que o cenário é transversal a toda a administração pública e diz que encontrou a administração pública “muito pior do que imaginava”. Rita Alarcão Júdice diz que estão “várias medidas” a ser preparadas para serem apresentadas “em breve”.Próximo de Joana Marques Vidal e uma das caras da corrupção.

“O PM sou eu” é a posição de força de Montenegro: o momento em que foi anunciado Amadeu Guerra para novo PGR, a horas da reunião com Pedro Nuno Santos sobre OE, e a estratégia de afrontar o PS. Lembra o caso de Luís Montenegro, que prometeu mão pesada para incendiários, e de Carlos Moedas, que quer a Polícia Municipal a fazer detenções, e fala também da

PS IRS Jovem Habitação Pensões SNS Exclusividade Médicos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

AR chumba aumentos salariais no SNS e isenção de IRS para o trabalho suplementarA Assembleia da República rejeitou hoje o aumento salarial proposto pelo BE para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a iniciativa do Chega que previa a isenção temporária de IRS sobre o trabalho suplementar.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Assembleia da República chumba aumentos salariais no SNS e isenção de IRS para o trabalho suplementarAumento salarial tinha sido proposto pelo Bloco de Esquerda.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Assembleia da República rejeita aumento salarial no SNS e isenção de IRS para trabalho suplementarA Assembleia da República recusou, esta sexta-feira, o aumento salarial proposto pelo BE para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a proposta do Chega que previa a isenção temporária de IRS sobre o trabalho suplementar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo recusa abdicar do IRS Jovem no OrçamentoExecutivo não vai deixar cair a sua proposta do regime fiscal para pessoas até 35 anos. Pedro Nuno Santos quer estar cara a cara com o primeiro-ministro na próxima ronda negocial.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro não vai deixar cair o IRS JovemO governo está disposto a negociar sobre o IRS Jovem com os socialistas, mas mantém a intenção de apresentar a medida no orçamento, segundo uma fonte do Executivo da Aliança Democrática.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Deixar cair o IRS Jovem é “impensável” para Luís MontenegroO primeiro-ministro não abdica da descida do imposto proposta pelo Governo. Mas o líder do PS já firmou que não aceita uma medida, como essa, 'gravosa e injusta' no Orçamento do Estado para 2025.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »