PS poderá propor mudanças no IRS Jovem para ser mais progressivo

Este foi um dos cenários analisados esta quinta-feira pelos socialistas na preparação para o encontro com o chefe de Governo, onde também estavam a ser definidas alterações à descida do IRC.

Partido Socialista 'não vive obcecado com a votação do Orçamento do Estado'Carlos César frisou que a apresentação de propostas não vai 'aprisionar nem desviar' os socialistas da sua 'interpretação mais autêntica do interesse nacional'.

IRS Jovem determinante na viabilização do OrçamentoO Executivo vai marcar reuniões com todos os partidos para procurar entendimentos. Os socialistas querem margem para acomodar propostas suas. O Chega já ameaça com o chumbo.

Partido Socialista abre a porta a negociações do Orçamento do Estado'Sentido de Estado obriga-nos a que ponderemos medidas e soluções que tornem o Governo menos perigoso', defende o presidente dos socialistas.

IRS Jovem, audição da PGR e inquérito à Santa Casa no regresso dos trabalhos parlamentaresDeputados terão cerca de um mês para agendar iniciativas ou realizar audições antes de o parlamento se dedicar em exclusivo ao Orçamento do Estado para 2025.

IRS Jovem, audição da PGR e inquérito à Santa Casa no regresso dos trabalhos parlamentaresOs deputados terão cerca de um mês para agendar iniciativas ou realizar audições antes de o parlamento se dedicar em exclusivo ao Orçamento do Estado para 2025.

