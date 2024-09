PS garante que Orçamento será 99% responsabilidade do Governo

Pedro Nuno Santos garante que"o Orçamento será 99% da responsabilidade do governo, o que dizemos é que há duas medidas que nós não podemos aceitar". Em causa, o IRS Jovem e o IRC . O governo"ficou de analisar" as propostas do PS. Permanece a interrogação quanto ao destino do Orçamento do Estado para 2025.

Na sede do PS, o líder socialista sublinhou que um Orçamento aceite pelo PS vai ser diferente de um Orçamento que seja aprovado com o Chega. Portanto, cabe ao governo escolher o caminho que quer seguir, uma vez que há “dois resultados diferentes”. O líder socialista propôs ao primeiro-ministro que os mil milhões de euros previstos pelo Governo para o IRS Jovem “sejam aplicados em mais habitação, no aumento das pensões e num regime de exclusividade para os médicos no Serviço Nacional de Saúde”.

