PS acusa primeiro-ministro de chantagem e vitimização

O secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de ter feito chantagem e vitimização no discurso de tomada de posse do XXIV Governo Constitucional. Pedro Nuno Santos reiterou que os socialistas serão uma oposição responsável.

Luís Montenegro fez um discurso sem ambição, sem visão, sem um desígnio para Portugal, afirmou o líder do PS.

