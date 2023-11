Protestos em Espanha continuam pela 13ª noite consecutiva

Segundo a correspondente da SIC em Espanha, nesta que é já a 13.ª noite de protestos em Espanha, os conflitos ainda não chegaram a um fim. Para colmatar os desacatos está montado um grande dispositivo policial na capital espanhola.Pelo menos nove pessoas foram detidas nas manifestações que juntaram, na noite desta quarta-feira, cerca de 2.000 pessoas nas ruas de Madrid. Tal como conta a correspondente SIC em Espanha, Belén Rodrigo, esta é já a décima terceira noite de protestos em Espanha.

“Mais uma noite de muita tensão na sede do Partido Socialista, em Madrid. Grupos radicais e ultras que se juntaram numa manifestação, para protestar contra a lei da amnistia, que negociou o Partido Socialista com os independentistas catalães”, conta. Segundo Belén Rodrigo, “nas últimas semanas temos visto muitas manifestações pacíficas em cidades espanholas , mas na sede dos socialistas são já muitas as noites que acabam com detidos e feridos”. Bélen Rodrigo relata que neste primeiro dia de debate “havia um dispositivo policial de 1.600 agentes

