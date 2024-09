Protestos contra incêndios e monocultura de eucalipto em Portugal

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndio"Isto não é comunismo; é Evangelho puro": Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostosMatou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas.

O grupo de cidadãos que organiza os protestos chama ainda a atenção para"uma nova realidade climática", que acelera"um processo de desertificação para o qual os incêndios contribuem decisivamente", adiantando que já em setembro de 2023 se realizaram manifestações"por uma Floresta do Futuro". Pelo menos sete pessoas morreram e 177 ficaram feridas devido aos incêndios que atingiram desde dia 15 sobretudo as regiões Norte e Centro do país e destruíram dezenas de casas.

Incêndios Protestos Portugal Monocultura De Eucalipto Clima Floresta

