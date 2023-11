Protestos contra a lei da amnistia em Espanha

Este sábado, milhares de pessoas voltaram a sair à rua para protestar contra a lei da amnistia - um acordo feito entre o Governo de Pedro Sánchez e os independentistas da Catalunha que perdoa os crimes relacionados com o referendo à independência, realizado em outubro de 2017.

Centenas de pessoas em protesto contra a amnistia de independentistas catalães tentaram marchar esta sábado até ao Palácio da Moncloa, sede do Governo de Espanha, e cortaram uma autoestrada, depois de abandonarem uma manifestação no centro de Madrid. Segundo as autoridades, várias centenas de pessoas manifestaram-se nas imediações do Palácio da Moncloa e na marcha que fizeram ocuparam vias da autoestrada A-6, num dos acessos a Madrid, levando ao corte total de trânsito num dos sentidos pela polícia. Uma barreira policial impediu que os manifestantes acedessem à praça da Moncloa e à entrada do complexo de edifícios sede do Governo espanhol, mantendo-os nas vias cortadas da autoestrad





