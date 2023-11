Protesto pela palestina. Brasileiros pedem corte de relações com Israel

Os manifestantes pediram o fim do conflito no Médio Oriente, como conta o correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra.

PUBLICO: Titãs no único concerto fora do Brasil: “Uma farra, uma celebração” em LisboaOs Titãs reagruparam-se e fazem uma festa. Arnaldo Antunes, um dos fundadores, explica porquê, nas vésperas do único concerto da banda fora do seu país: sexta-feira, na Altice Arena, em Lisboa.

PUBLICO: Na Índia, uma escola de wrestling ajuda raparigas a terem uma vida melhorNuma vila no norte da Índia, há uma escola de wrestling que quer mudar percepções e perspectivas. “Numa vila, um animal tem mais valor que uma mulher.”

DNTWIT: Escritor israelita diz que ideia de estado forte e protetor desabou em 7 de outubroYishai Sarid diz que os ataques sem precedentes do Hamas aproveitaram uma liderança fraca de Israel.

SICNOTICIAS: Militar israelita libertada e protesto antissemita na RússiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

PUBLICO: Sindicalistas em protesto junto a Mercadona em Aveiro pelo “cumprimento de direitos”O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal exige alternativas ao pagamento do subsídio de férias e de Natal em duodécimos, assim como respeito pelas folgas semanais.

