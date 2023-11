Protesto contra amnistia de independentistas catalães termina em distúrbios

Vários destes protestos, marcados por símbolos, cânticos e gestos fascistas e da ditadura espanhola de Francisco Franco, acabaram com distúrbios e cargas policiais.Cerca de mil pessoas participaram esta terça-feira numa nova manifestação contra a amnistia de independentistas catalães, realizada nas imediações da sede doA polícia bloqueou a rua, cerca das 20:00 locais (19:00 em Lisboa) e montou um cordão de segurança frente aos manifestantes que protestaram pelo 19º.

dia consecutivo na sequência da proposta de lei de amnistia entregue no parlamento pelo PSOE. A proposta resulta de acordos com dois partidos catalães que, em troca, viabilizaram, na quinta-feira, um novo Governo de esquerda em Espanha, liderado por Pedro Sánchez. Ao contrário de segunda-feira, quando o protesto juntou também cerca de mil pessoas, as forças de segurança não permitiram esta terça-feira que os manifestantes descessem a estrada, mas um pequeno grupo bloqueou parte do trânsito numa das ruas, a Marqués de Urquij





