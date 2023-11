Protesto às horas extraordinárias cancela mais de 300 consultas em Portugal

O protesto às horas extraordinárias começou no Verão e desde então nos centros de saúde foram canceladas mais de 300 consultas. Uma situação que vem a piorar ainda mais para os milhares de utentes que não têm médico de família. Começou no dia 24 de julho e desde então que já foram canceladas mais de 300 consultas. Os médicos dizem estar sobrecarregados. "Cada um de nós tem, em média, cerca de 1958 utentes. E além disso, temos de colaborar no atendimento complementar em horas extraordinárias.

Este atendimento complementar serviria para dar uma resposta à doença aguda, de modo a que o doente não recorra tantas vezes à urgência", explica a médica de medicina geral e familiar, Maria João Tiago. O atendimento complementar foi criado para consultas de doença aguda, mas com a falta de médicos, é nesse serviço que os médicos, depois de terminarem de ver os próprios doentes, assistem os utentes a quem não foi atribuído um médico de família, sendo esses, os mais afetados pela greve dos médicos

:

PUBLİCO: Movimento Porta a Porta protesta em frente ao Parlamento EuropeuO movimento Porta a Porta, Casa para Todos, montou uma ação de protesto em frente ao Parlamento Europeu em Bruxelas, destacando os problemas no acesso à habitação a preços controlados em Portugal.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Aumento da população e saldo migratório positivo em Portugal em 2022Mais 46.249 pessoas passaram a residir em Portugal em 2022, num ano em que pela sexta vez consecutiva o saldo migratório se manteve positivo e o número de nascimentos aumentou 5,1% face a 2021.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno fez estas declarações na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Dois surtos de legionella na região Norte de PortugalHá dois surtos de legionella na região Norte de Portugal, com casos confirmados em Caminha e Matosinhos, incluindo um óbito. As autoridades estão investigando e tomando medidas de saúde pública para controlar os surtos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Portugal vulnerável às alterações climáticasPortugal está muito vulnerável às alterações climáticas, pois a maioria dos ativos e atividades económicas e sociais não têm cobertura para os fenómenos climáticos que decorrem dessas alterações. Cheias, incêndios e seca extrema podem dar origem a grandes encargos sociais e económicos.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro e citou versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno considerou que o recente "processo de transformação da banca portuguesa foi extraordinário".

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »