Protecção Civil aumenta nível de alerta para laranja devido à chuva

A Protecção Civil decidiu aumentar o nível de alerta para laranja, o segundo mais grave da escala, em 16 sub-regiões do país devido à chuva intensa que se prevê para esta sexta-feira e para o fim-de-semana. As regiões previsivelmente mais expostas a cheias e inundações são o Norte, o Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

Numa conferência de imprensa ao fim da manhã desta sexta-feira, 27 de Outubro, o comandante nacional da Protecção Civil, André Fernandes, alertou ainda para a necessidade de evitar as zonas costeiras, “em particular no domingo”, devido à forte agitação marítima que se antecipa para os próximos dias.

André Fernandes afirmou que em todas as bacias hidrográficas das regiões Norte e Centro há risco de cheias, mas aquelas com “potencial maior de afectação” são as​ dos rios Mondego, Vouga, Cávado, Douro e Lima. Nesta última, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima poderão ser especialmente afectadas. As sub-bacias do Tâmega, particularmente em Amarante, e do Tua são também pontos vulneráveis. headtopics.com

Os habitantes destas zonas "deverão tomar medidas de autoprotecção face ao risco de inundação e de cheias" e estar atentos ao vento, que se espera forte,A Protecção Civil, acrescentou o comandante, vai enviar SMS à população das zonas potencialmente afectadas, tal como fez na semana passada, aquando da passagem da tempestade

