Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h00 sobretudo na região Norte

Das 246 ocorrências registadas, a maioria é relativa a inundações, com 91 situações, seguindo-se quedas de árvores (57), limpeza das vias (54), movimentos de massa (27), e queda de estruturas (17), segundo dados da Proteção Civil.

Antes deste balanço, a Proteção Civil indicou que, entre as 00h00 deste domingo e as 11h00, foram registadas um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental. Na sexta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente. headtopics.com

Para a tarde deste domingo, os avisos do IPMA para os distritos de Portugal continental são todos de nível amarelo devido à precipitação, tendo sido também emitidos avisos amarelos devido à agitação marítima, mas que vigoraram até às 12h00.

