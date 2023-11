Proteção Civil regista 246 ocorrências até às 16h sobretudo na região Norte devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou, entre a meia-noite e as 16h deste domingo, um total de 246 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo na região Norte, em particular na Área Metropolitana do Porto.

Das 246 ocorrências registadas, a maioria é relativa a inundações, com 91 situações, seguindo-se quedas de árvores (57), limpeza das vias (54), movimentos de massa (27), e queda de estruturas (17), segundo dados da Proteção Civil.

Antes deste balanço, a Proteção Civil indicou que, entre a meia-noite e as 11h, foram registadas um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental. Na sexta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente. headtopics.com

Em causa está a depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, que afeta Portugal continental desde a tarde de sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o IPMA.

