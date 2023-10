Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semana

Detido em Espanha suspeito de envolvimento no ataque de Bruxelas"Governo não fechou porta" e vai analisar proposta dos sindicatos dos médicosAnalistas reveem em alta inflação na zona euro para 2023 e em baixa para 2025Sem travões nas rendas, há bar aberto à especulação? A análise do Antes Pelo ContrárioMaurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade...

Maurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos:...

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheiasComandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil revelou que foi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões. Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaA Proteção Civil alertou hoje para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente. Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaFoi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente. Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaA Proteção Civil elevou o estado de prontidão de meios para o nível laranja em 16 sub-regiões, e prevê o agravamento das condições meteorológicas alertando para os risco de cheias e inundações. Consulte Mais informação ⮕

Proteção Civil regista mais de 230 ocorrências até às 11:30 no Norte e CentroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕