Proteção ao lobo ibérico aprovada e Governo tem de produzir despacho novo para indemnizar caso tenha animais mortos pelo lobo. Maria de Belém explica apoio a Carneiro. 'Há muitas pessoas à procura de protagonismo com base no que dizem que vão fazer. Ele faz'. Ventura diz que PSD mudou de posição sobre 'pensão mínima' e desafia 'toda a direita a um compromisso'. Do 'nobel do eleitoralismo' à 'cambalhota orçamental'. O debate sobre o IUC acabou com PS a atacar líder PSD: 'Foi desmentido'.

PAN ataca 'redução do IVA para as touradas' proposto pelo PSD e pede que PS se afaste de 'coligação bafienta'. Ventura usa expressão 'que se lixem' e é repreendido por Santos Silva. Líder do Chega recorda que Bloco usou palavra 'orgia'. PSD apresenta proposta para a saúde e oposição acusa PS por estado do SNS. Socialista diz que 'não traz nada de novo'. O PS alargou o benefício fiscal que o Governo tinha proposto para a investigação científica e inovação





PSD garante que Governo dos Açores não se demite em caso de chumbo do OrçamentoOrçamento vai ser discutido no parlamento regional em novembro.

PSD do Alto Minho pede ao Governo 'resposta rápida' para problemas no Serviço Nacional de SaúdeO PSD do Alto Minho pediu ao Governo uma 'resposta rápida' para uma 'questão de vida ou morte' devido aos problemas no Serviço Nacional de Saúde e alerta que se está a chegar a um ponto de rutura.

OE2024: BE critica Governo de 'subsidiar senhorios' e PSD condena extinção do SEFSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

PSD acusa PS de 'venezuelizar o país' e cita Pedro Nuno para atacar GovernoO debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024 já retomou. À tarde será votado na generalidade o documento. PS aprova, mas receberá abstenção do Livre e PAN.

Referendo à eutanásia é 'não assunto' para deputados do PSD. Governo 'falha' regulamentaçãoEst&225; entregue no Tribunal Constitucional o pedido de fiscaliza&231;&227;o sucessiva da lei de despenaliza&231;&227;o da eutan&225;sia. O PSD pede urg&234;ncia aos ju&237;zes na avalia&231;&227;o do diploma, mas assumem que "o tempo &233; do Tribunal".

PSD defende que “apreensões” de Marcelo sobre Efacec exigem explicações do GovernoNa opinião de Luís Montenegro, a apreensão de Marcelo relavitamente à venda da Efacec reforça a importância de o executivo prestar esclarecimentos no Parlamento.

