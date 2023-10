Proposta para Base Aérea de Beja poderia ser mais 'ambiciosa', dizem ambientalistas

A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA) congratulou-se esta sexta-feira com a proposta de remoção do tráfego não comercial do Aeroporto Humberto Delgado, mas defende que aNo relatório de curto prazo entregue ao Governo no início de setembro, a Comissão Técnica Independente (CTI) para o estudo da expansão aeroportuária de Lisboa defende que a Base Aérea de Beja, “nas condições...

Esta proposta poderia ser mais ambiciosa, dado que o aeroporto de Beja tem um elevado potencial.

Num comunicado em que felicita a CTI pelo relatório, a confederação refere que, em “grande medida”, a sobrecarga do AHD resulta das “pontes aéreas” nacionais, com destaque para a ligação Lisboa — Porto e a ligação Lisboa — Madrid, pelo que, defende, a ferrovia deveria ser uma alternativa efetiva para deslocações num raio de 600 km. headtopics.com

Destaca ainda a “eliminação da discriminação de preços que prejudique aeronaves de maiores dimensões” e a prossecução de uma política de favorecimento destes aviões que, advogam, “permitem reduzir a pegada ecológica por passageiro/km e aumentar a capacidade de movimentação de passageiros do aeroporto”.

A criação de um terceiro terminal que permita reduzir significativamente os tempos de espera dos passageiros é outra das soluções destacadas pelos ambientalistas que extraem três conclusões fundamentais para a reflexão estratégica sobre o desenho do sistema aeroportuário da região de Lisboa, a primeira das quais é “a existência de uma infraestrutura diversificada de aeroportos que pode ser gerida em rede, reduzindo a pressão sobre o aeroporto central, com deslocação dos voos de aeronaves de menor dimensão”. headtopics.com

