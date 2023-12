Proposta de resolução para pausas humanitárias na ONU é adiada

Em Nova Iorque, uma proposta de resolução a pedir "pausas humanitárias urgentes e alargadas" no Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a ser adiada a pedido dos EUA, enquanto decorrem "discussões e negociações muito sérias" para novo acordo de troca de reféns por prisioneiros e reforço de assistência humanitária à população da Faixa de Gaza, embora não deva ser alcançado tão cedo, a crer nas declarações do presidente norte-americano.

Pelo meio, o seu chefe da diplomacia defendeu que a comunidade internacional deve pressionar o Hamas a render-se. Um dia depois de o presidente de Israel, Isaac Herzog, ter anunciado que o seu país está recetivo a uma segunda pausa na guerra e de ter responsabilizado a liderança do Hamas caso esta não se materialize, o líder político da organização islamista, Ismail Haniyah, deslocou-se ao Cairo. Na capital do Egito deverá manter reuniões com diplomatas daquele país para negociar uma nova trégua. Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, mediadas pelo Egito e pelo Qatar, há "conversações intensivas" em curso para uma nova trégua





​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

