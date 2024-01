Proposta de criação de instituto para antigos combatentes e investigação sobre vacinas

O porta-voz do Livre propôs hoje a criação de um instituto do antigo combatente, para auxiliar estes ex-militares mais envelhecidos, criticando a existência de burocracia que por vezes dificulta o acesso a apoios.

“Um instituto do antigo combatente, algo que já deveria ter uma escala maior mesmo em termos de pessoal, pode ser uma maneira de procurarmos fazer o acompanhamento nas próximas décadas destas populações na sua realidade que é multifatorial: que envolve problemas de saúde, sociais, problemas que têm a ver com a aposentadoria, problemas que têm a ver com a relação com o Estado e a burocracia”, propôs hoje Rui Tavares.O líder do Chega, André Ventura, defendeu hoje que o parlamento deve investigar uma eventual relação entre a administração conjunta das vacinas da gripe e da Covid-19 e o aumento da mortalidade em Portugal. Falando aos jornalistas em Braga, à margem de uma reunião com a direção da Associação Empresarial do Minho, André Ventura adiantou que a investigação deve ser feita “sem excessos e sem fantasias”, mas também “sem medo e sem tabus ideológicos





