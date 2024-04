Proposta de comissão parlamentar de inquérito ao processo de alteração da propriedade do .

De acordo com fonte oficial do partido, a proposta deu esta quarta-feira entrada na Assembleia da República.deputada única do partido requer “a constituição imediata e obrigatória de uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de alteração da propriedade do ., que deverá funcionar pelo prazo mais curto que permita cumprir os seus objetivos, não ultrapassando os 120 dias”.

Quanto ao objeto deste inquérito, Inês de Sousa Real quer que o parlamento apure e avalie “as práticas e atos de gestão doe seus responsáveis, incluindo venda de património imobiliário e destino dado ao respetivo produto, no período que antecede a alteração da propriedade, na medida em que possam ter conduzido a variações patrimoniais justificativas da atual situação de instabilidade vivida pelo grupo”.A porta-voz do PAN pretende ainda que a Assembleia da República avalie também “o processo de alteração da propriedade d

