Proposta de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns é feita pelo Egito e Qatar

A proposta de cessar-fogo em Gaza e de libertação de reféns foi feita pelo Egito e Qatar, durante mais uma ronda de negociações. A proposta em causa foi feita pelo Egito e pelo Qatar. Se a resposta do Hamas for positiva, a proposta segue depois para validação das autoridades israelitas. A mesma fonte adiantou que a natureza da resposta vai determinar o tempo que vai demorar para finalizar o acordo. Ainda assim, alertou que, até ao momento, as disparidades entre os lados têm sido 'dramáticas'.

A delegação de Israel regressou na terça-feira à tarde do Cairo, onde esteve para mais uma ronda de negociações

