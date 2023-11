Projeto na Madeira para substituir tabuleiros e sacos de plástico descartáveis na agricultura conquista prémio

Projeto para substituir tabuleiros e sacos de plástico descartáveis na agricultura, desenvolvido na Madeira, conquista prémio Novo Verde Packaging Enterprise. Inovação no sector das embalagens e resíduos de embalagens é premiada anualmente, com o Expresso como media partner.

Em modo remoto, na ilha da Madeira, o CEO da startup agradeceu o “voto de confiança” dado pelo júri, que reunira pouco antes numa sala de O Clube-Monsanto Secret Spot, em Lisboa, elegendo o projeto assente na transformação de resíduos agrícolas. Com a confiança segue também um cheque de €25 mil. “Não é só o valor monetário, é também o valor emocional… Fortíssimo”, reagiu, ainda pelo meio de telefonemas de celebração pelo impulso a um projeto iniciado há três anos e que visa utilizar sementeiras biodegradáveis em substituição dos tabuleiros e sacos de plástico descartáveis na agricultura e que concorria com outros três candidatos, que também apresentaram as suas ideias ao júri de mais uma edição dos Packaging Enterprise Awards, que tem o Expresso como media partner e a Ernst & Young como parceir





