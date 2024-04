Projeto de lei controverso sobre deportação de requerentes de asilo para o Ruanda retorna ao parlamento britânico

O controverso projeto de lei do governo britânico que visa a deportação de requerentes de asilo para o Ruanda regressou hoje ao parlamento, onde o executivo espera conseguir uma votação final sobre a legislação, após meses de debates tensos.Os riscos são elevados para o primeiro-ministro Rishi Sunak, que fez desta lei o símbolo da sua política de migração.

O partido Conservador, no poder, espera desencorajar os imigrantes ilegais de atravessar o canal da Mancha em embarcações improvisadas. Os debates interrompidos durante as férias da Páscoa foram hoje retomados na Câmara dos Comuns, onde os conservadores têm uma grande maioria e rejeitaram as alterações propostas pelos Lordes.

O número de pessoas que atravessam ilegalmente o canal da Mancha em pequenas embarcações aumentou 41,7% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o primeiro trimestre de 2023, atingindo um nível recorde.

Projeto De Lei Deportação Requerentes De Asilo Ruanda Parlamento Britânico

