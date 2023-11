Programação das salas Theatro Circo e gnration para os primeiros meses do próximo ano é apresentada

Foi apresentada esta 4.ª a programação das salas Theatro Circo e gnration para os primeiros meses do próximo ano. Alabaster DePlume, Joe Lovano, Cristina Branco e Miguel Araújo são outros destaques





revistasabado » / 🏆 19. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Não foi exactamente um concerto, foi uma história de vida, foi “Madonna: O Musical”Na Altice Arena, Madonna contou todo o seu percurso, disse trazer Lisboa no coração. 40 anos de carreira num espectáculo montado com rigor e cuidadosamente coreografado, mas a que pareceu faltar algo.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Von der Leyen foi a Kiev para mostrar que a guerra europeia não foi esquecidaA visita de surpresa da presidente da Comissão Europeia acontece a poucos dias da divulgação de um relatório fundamental para a adesão da Ucrânia à UE.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

'Foi com a mão e foi num agarrão'Pedro Henriques considera que o penálti para o Braga aos quatro minutos é 'muito claro' no jogo com o Real Madrid. Nota 4 (em 10) para a arbitragem.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ronda negocial entre sindicatos médicos e Ministério da Saúde adiada para sábadoO pedido foi feito pela Federação Nacional dos Médicos e foi aceite pelo Ministério da Saúde.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Jovem de 25 anos cai de embarcação no canal de Mira em AveiroVítima foi resgatada com recurso a mota de água e foi transportada para uma unidade hospitalar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Casa Fernando Pessoa celebra 30 anos com programação de entrada livreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »