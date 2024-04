Programa de rádio sobre política em Portugal

Hugo Carneiro destaca que o PM não mentiu e que o PS aproveitou para esgrimir argumentos de oposição. António Mendonça Mendes acusa Montenegro de querer enganar os portugueses quanto à descida do IRS. O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador. Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos