Programa de Estabilidade mantém previsão de crescimento de 1,5% para 2024

O Programa de Estabilidade entregue esta segunda-feira no Parlamento mantém a previsão de crescimento de 1,5% do anterior Governo para 2024. Revê em alta o excedente para este ano, estimado agora nos 0,3%. Mas, ao não ter em conta as novas medidas do Executivo, as previsões são um mero pró-forma reconhecido por Bruxelas.

As previsões do atual Governo, já com as medidas que pretende implementar e o respetivo impacto financeiro, só deverão ser conhecidas no final de setembro, depois de o governo negociar com a Comissão Europeia o novo documento que substituirá o Programa de Estabilidade.

